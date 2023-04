Umweltbehörde: Aktion gegen Müllverbrennung

Bukarest (ADZ) – Die Umweltbehörde hat am Dienstag in Zusammenarbeit mit der Polizei Dâmbovița sowie mit der Gendarmerie Dâmbovița und Bukarest eine weitläufige Aktion gegen illegale Müllverbrennungen in der Ortschaft Bălteni, Kreis Dâmbovița durchgeführt, wonach Geldbußen im Gesamtwert von 609.500 Lei verhängt sowie über 50 Tonnen Eisenmüll und 10 Tonnen Kupfer und Aluminium beschlagnahmt wurden. Insgesamt wurden 19 Geldstrafen erteilt sowie zwei Strafverfolgungsverfahren eingeleitet, teilte die Umweltbehörde mit.