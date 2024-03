Umweltminister: Pfandsystem suboptimal

Bukarest (ADZ) – Umweltminister Mircea Fechet ist laut news.ro mit dem Pfandflaschensystem SGR unzufrieden. Händler beschweren sich telefonisch bei ihm, dass sie seit einer Woche auf den Behältersäcken sitzen und niemand sie abholt, erzählte der Minister aus dem Alltag. Er erwarte nun, dass Betriebe, die die Plastik-, Glas- und Aluminiumbehälter zählen und sortieren, schneller gebaut werden. Landesweit arbeiten im Moment nur drei Sortierstellen, was Anfahrten von sogar mehreren Hundert Kilometern bedeutet.



Nicht gerade optimal verlaufe auch die Kommunikation mit dem Handel. Das Ziel, einen Dialog zu führen, sei nicht erreicht und es käme immer noch zu Gerichtsverfahren. Der größte Getränkeher-steller des Landes, Romaqua beantragt vor Gericht die Aussetzung des Systems. Der Ansatz sei schon in Ordnung, aber das Ministerium habe nicht die notwendige Infrastruktur aufgebaut. Dadurch werden auf der gesamten Lieferkette signifikante Mehrkosten verursacht, die bereits die Produkte am Regal verteuern, findet das Unternehmen.