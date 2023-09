Unfall in Budapest: Schleuser aufgeflogen

Budapest (ADZ) – Ein Lieferwagen mit Kennzeichen Mehedinți mit rund 20 illegalen Migranten an Bord hat am Sonntagmorgen in Budapest einen Auffahrunfall mit einem schwer und acht leicht Verletzten verursacht. Der Fahrer ist nach dem Aufprall geflüchtet, ebenso zwölf der Insassen, die kurz darauf in der Nähe aufgegriffen wurden. Laut ungarischer Polizei soll es sich um Syrer handeln. Der Fahrer riskiert neben dem Vorwurf der Schleusung auch Strafen wegen Folter – das Fahrzeug war sitz- und fensterlos – und unterlassener Hilfeleistung.