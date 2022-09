Ungarische Präsidentin zu Staatsbesuch in Rumänien

Bukarest (ADZ) - Ungarns Staatspräsidentin Katalin Novak unternimmt am heutigen Mittwoch auf Einladung ihres rumänischen Amtskollegen Klaus Johannis einen Staatsbesuch in Rumänien – es ist das erste bilaterale Treffen der Präsidenten der beiden Länder seit zwölf Jahren.



Auf dem Programm der ungarischen Präsidentin steht zunächst ein Treffen mit ihrem rumänischen Amtskollegen Johannis, anschließend sind Unterredungen mit Regierungschef Nicolae Ciucă (PNL), Interims-Senatspräsidentin Alina Gorghiu (PNL), dem Präsidenten der Abgeordnetenkammer Marcel Ciolacu (PSD) sowie mit Vizepremier Kelemen Hunor und mehreren UDMR-Ministern vorgesehen.



Novak selbst stellte vor ihrer Ankunft in Bukarest bei Facebook klar, sich für „moderne und pragmatische“ Beziehungen zwischen den beiden Ländern einsetzen zu wollen. Das regierungsnahe konservative ungarische Blatt „Magyar Nemszet“ verwies im Vorfeld von Novaks Besuch indes darauf, dass Rumäniens Staatschef Johannis „die Autonomie-Bestrebungen“ der ungarischen Minderheit im Land nicht unterstütze, sondern der Meinung sei, dass eine engere Kooperation zwischen Mehrheit und Minderheit „die einzige Lösung“ darstelle.