Ungarn erschwerte Einreise der Flüchtlinge

Budapest (ADZ) – Ungarn hat ukrainischen Flüchtlingen am Mittwoch die Einreise erschwert: Die ungarischen Behörden erlaubten zeitweilig bloß Flüchtlingen mit biometrischem Pass die visumsfreie Einreise – wer diesen nicht vorweisen konnte, musste in Rumänien bleiben. Außenminister Bogdan Aurescu schaltete sich umgehend ein und teilte am Abend mit, dass Budapest letztlich zugestimmt habe, von dieser Regelung abzusehen, nachdem er sich sowohl auf bilateraler als auch auf EU-Ebene um „Lösungen“ bemüht habe.