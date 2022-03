UNHCR eröffnet Büro in Jassy

Jassy (ADZ) – Das Hohe Flüchtlingskommissariat der Vereinten Nationen, UNHCR, wird angesichts der vom russischen Angriffskrieg in der Ukraine ausgelösten humanitären Katastrophe ein Büro in Jassy/Iași eröffnen. Das gab der Präfekt des Landeskreises, Bogdan Cojocaru (PSD), am Donnerstag nach einem Gespräch mit Desire Bateck, Vertreter der UN-Agentur für Flüchtlinge in Rumänien, bekannt. Cojocaru teilte zudem mit, dass allein seit Anfang März mehr als 56.000 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine im Landeskreis Iași eingetroffen sind.