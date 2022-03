Unterhaus-Präsidium mahnt AUR-Abgeordneten ab

Bukarest (ADZ) – Die Leitung der Abgeordnetenkammer hat am Montag den Bericht des Rechtsausschusses über die letzten Monat im Unterhaus erfolgte Verunglimpfung des DFDR-Abgeordneten Ovidiu Ganț verabschiedet und damit eine Abmahnung des Urhebers des Eklats, des AUR-Parlamentariers Ciprian Titi Stoica, abgesegnet. Letzterer hatte bekanntlich Anfang Februar den DFDR-Abgeordneten als „Nazi“ und das Demokratische Forum der Deutschen in Rumänien als „Nachfolger“ der Deutschen Volksgruppe verunglimpft und damit für Empörung im Parlament gesorgt.



Der DFDR-Abgeordnete begrüßte in einer ersten Reaktion die beschlossene Verwarnung Stoicas: Das „politische Signal“, das das Präsidium des Unterhauses damit abgebe, sei sowohl für die deutsche Gemeinschaft als auch das Demokratische Forum der Deutschen in Rumänien äußerst wichtig, sagte Ganț der ADZ auf Anfrage.



Gegen den Parlamentarier der rechtsnationalistischen AUR waren infolge seiner Entgleisung auch beim Antidiskriminierungsrat (CNCD) Anzeigen eingegangen – zum einen seitens des DFDR, zum anderen seitens der Abgeordneten der oppositionellen Reformpartei USR wegen „grober Diskriminierung“ des DFDR-Kollegen.