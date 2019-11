US-Senat bestätigt Zuckerman als Botschafter

Bukarest (ADZ) - Adrian Zuckerman ist am Mittwoch vom US-Senat als neuer Botschafter der USA in Rumänien bestätigt worden. Schon im Juli hatte ihn US-Präsident Donald Trump persönlich für dieses Amt empfohlen. Zuckerman wurde in Rumänien geboren und ist im Alter von 10 Jahren emigriert, er spricht daher die rumänische Sprache fließend; 1984 wurde er als Rechtsanwalt in New York zugelassen und war seither in der Branche tätig. Für seine Amtszeit als Botschafter nimmt er sich vor, Rumänien „bei den beachtlichen Bemühungen im Kampf gegen Korruption“ zu unterstützen, wie Zuckerman schon im Sommer erklärt hatte.