US-Stützpunkt im Donaudelta kein Thema

Bukarest (ADZ) – Laut Nachrichtenportal des Ressorts sei die Meldung über eine geplante vierte amerikanische Militärbasis im Donaudelta ein im Kontext des Krieges in der Ukraine verbreitetes alarmistisches Narrativ aus Quellen pro-russischer Propaganda. Über eine solche Vereinbarung sei „nie diskutiert“ worden, so die Internetseite Inforadar des Verteidigungsministeriums. Informationen seien aus ihrem Zusammenhang gerissen und mit Lügen und Spekulationen vermischt worden: Die Idee eines Stützpunkts im Donaudelta zur Sicherung des Seeverkehrs der westlichen Alliierten war lediglich von zwei Autoren in einem Fachartikel erörtert worden, wo sie den im Juli 2022 im US-Kongress eingebrachten Entwurf für ein Gesetz zur Sicherheit des Schwarzen Meeres analysiert hatten. In der Vorlage selbst werde ein solcher Stützpunkt jedoch mit keinem Wort erwähnt, berichtet Inforadar.

Dies ist bereits die zweite Falschmeldung, die das Portal in letzter Zeit widerlegt. Letzte Woche stellte sich Videomaterial über rumänische Luftabwehrsysteme, die vermeintlich in Richtung Moldau unterwegs waren, als Aufnahmen von Übungen zur Militärparade am Nationalfeiertag heraus.