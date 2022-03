USR-Gesetzesvorlagen für Plagiatsbekämpfung

Bukarest (ADZ) – Die oppositionelle Reformpartei USR hat nach eigenen Angaben ein Paket an Gesetzesvorlagen im Parlament eingebracht, das der Bekämpfung der hierzulande weitverbreiteten Plagiate dienen und letztere mittels Transparenz vermehrt ans Licht bringen soll. Wie der USR-Abgeordnete Cristian Seidler gegenüber den Medien am Mittwoch hervorhob, sei „der politische Schutz, den Plagiatoren gegenwärtig sowohl auf Parlaments- als auch auf Regierungsebene genießen, offenkundig“, zumal es in den letzten Wochen im Parlament wiederholte Versuche gegeben habe, „Plagiatoren mittels Zusatzartikeln zu etlichen Gesetzen Persilscheine auszustellen“.



Das von der USR geschnürte Paket umfasst insgesamt drei Gesetzesinitiativen. Die erste davon sieht vor, dass Doktoren künftig die einschlägigen Lohnzuschüsse gestrichen werden, wenn ihre Dissertation nicht in direktem Zusammenhang mit dem von ihnen ausgeübten Beruf steht. Laut zweiter Gesetzesvorlage haben künftig alle Dissertationen sowohl im physischen als auch digitalen Format bei der Nationalbibliothek hinterlegt zu werden, während das dritte Gesetzesprojekt hohe Geldbußen für alle Promovierten vorsieht, die dagegen verstoßen.