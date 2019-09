USR-Parteitag wählt neue Führung

Temeswar/Bukarest (ADZ) - Die Union rettet Rumänien (USR) hat am Wochenende auf einem in Temeswar abgehaltenen Konvent ihre neue Parteiführung gewählt, nachdem Parteichef Dan Barna davor per Urwahl für eine weitere Amtszeit bestätigt worden war. Auf dem Parteitag wurden nun u. a. die neun Vizepräsidenten der USR bestimmt – diese sind Iulian Bulai, Claudiu Năsui, Cristina Prună, Stelian Ion, Nicolae Ștefănuță, Liviu Mălureanu, Cătălin Drulă, Cristian Seidler und Allen Coliban. Der Parteikonvent stimmte zudem für eine Satzungsänderung, die Parteimitgliedern fortan untersagt, mehr als zwei Führungsämter innezuhaben.