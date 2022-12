Verdächtige Briefe an ukrainische Botschaft: Tiergewebe

Bukarest (ADZ) – Die beiden am Dienstag an die ukrainische Botschaft Bukarest gelieferten verdächtigen Briefe enthalten laut Inlandsnachrichtendienst SRI weder Sprengstoff noch gefährliche Chemikalien, sondern Tiergewebe. Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba schreibt dazu auf Facebook: Es habe bisher 31 Sendungen an Adressen in 15 Ländern gegeben, alle mit Absender in Sindelfingen, Deutschland. 29 enthielten Tiergewebe, die 5 Briefe in Spanien Sprengstoff. Letztere seien u.a. an den spanischen Premier, die US-Botschaft und eine spanische Waffenfirma, die Raketen für die Ukraine gespendet hatte, adressiert gewesen.