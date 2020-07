Verfahren zu Infektionen in Gerota-Spital eingestellt

Bukarest (ADZ) - Die Strafverfolgung gegen einen ehemaligen Polizeibeamten, der im März nach Falschangaben zu einer Reise nach Israel beschuldigt wurde, mehrere Dutzend Personen im Notfallkrankenhaus Gerota in Bukarest mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt zu haben, wurde eingestellt.



Die Generalstaatsanwaltschaft teilte am Mittwoch mit, dass nicht mit ausreichender Sicherheit festgestellt werden könne, dass die Ansteckungen im Spital, die auch zur Quarantäne geführt hatten, von diesem Patienten ausgegangen sei. Vor sowie im Zeitraum der Internierung des Ex-Polizisten wurden keine weiteren Personen getestet, daher sei es unmöglich, andere Szenarien auszuschließen. Außerdem seien aus der Reisegruppe von 80 Personen keine weiteren Infektionen bekannt, so die Staatsanwaltschaft. Die Falschangaben allein würden in diesem Fall ein Strafverfahren nicht rechtfertigen.



Der ehemalige Polizist wurde am 5. März im Gerota-Spital interniert und hatte angegeben, nicht im Ausland gewesen zu sein. Am 9. März wurde er positiv auf Covid-19 getestet.