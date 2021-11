Verteidigungsminister dankt Deutschland für Hilfe

Bukarest (ADZ) – Für den Einsatz Deutschlands durch Transport und Behandlung rumänischer Covid-Patienten hat Interims-Verteidigungsminister Nicolae Ciucă dem deutschen Botschafter Peer Gebauer auf einem bilateralen Treffen am Mittwoch seinen Dank ausgesprochen. Zudem hob Ciucă die Bedeutung einer Vertiefung der Zusammenarbeit im Bereich Cyber-Abwehr und Militärmedizin sowie der Fortsetzung bilateraler und internationaler Maßnahmen zur Verteidigung der Ostflanke und Militärübungen in der Schwarzmeeregion hervor. Ein Beispiel sei die verstärkte Luftpolizeimission, an der sich die deutsche Luftwaffe 2021 zum ersten Mal beteiligte.