Verteidigungsrat beschließt Kauf von F35-Kampfjets

Bukarest (ADZ) - Der Oberste Verteidigungsrat (CSAT) hat auf seiner Sitzung von Dienstag vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs in der Ukraine die Beschaffung von F35-Kampfjets für die rumänische Luftwaffe beschlossen. Es gelte, „die Luftüberlegenheit zu sichern, ohne die weder die Souveränität über den rumänischen Luftraum noch, gegebenfalls, dessen Verteidigung gewährleistet werden können“, teilte das Präsidialamt anschließend in einer Aussendung mit. Erst vor wenigen Wochen hatte Generalmajor Teodor Incicas, Chef der Generaldirektion für Waffensysteme des Verteidigungsministeriums, hervorgehoben, dass unser Land ins Auge fassen sollte, bis 2030 über ein erstes F35-Geschwader zu verfügen.



Die F35 „Lightning II“-Tarnkappenbomber des US-Rüstungskonzerns Lockheed Martin gelten als modernste Kampfjets der Welt. Wie viele Jets dieses Typs, dessen Stückpreis je nach Ausführung bei bis zu 140 Millionen Dollar liegt, Rumänien letztlich kaufen will, ist nicht bekannt. Der Beschaffungsprozess dürfte etliche Jahre dauern, die Behörden in Bukarest müssen zunächst die Absichtserklärung und anschließend den eigentlichen Kaufvertrag unterzeichnen.