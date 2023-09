Verteidigungsressort beantragt Kauf von F35-Kampfjets

Bukarest (ADZ) - Das Verteidigungsministerium hat am Dienstag die Zustimmung des Parlaments für die Beschaffung von 32 Kampfjets vom Typ F35 für die rumänische Luftwaffe beantragt. Der Auftragswert beläuft sich auf 6,5 Milliarden Dollar, womit der Waffenkauf zum teuersten in der Geschichte der rumänischen Armee wird. Die Beschaffung umfasst Munition für Ziele am Boden und in der Luft, Zubehör, logistische Dienstleistungen sowie Ausbildung der rumänischen Piloten. Sie war vom Obersten Verteidigungsrat (CSAT) bereits im April gebilligt worden, doch muss das Verteidigungsressort laut geltendem Recht bei allen Käufen von über 100 Millionen Euro auch den Segen des Parlaments einholen. In einer zweiten Phase will Rumänien sodann weitere 16 Maschinen erwerben.



Die F35 „Lightning II“-Tarnkappenbomber des US-Rüstungskonzerns Lockheed Martin gelten als modernste Kampfjets der Welt. Der Beschaffungsprozess wird etliche Jahre dauern – um die ersten Kampfflugzeuge im Jahr 2030 beziehen zu können, müssten die rumänischen Behörden die Absichtserklärung noch bis Jahresende und anschließend möglichst umgehend auch den eigentlichen Kaufvertrag unterzeichnen.