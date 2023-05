Bukarest (ADZ) - Rumäniens Verteidigungsministerium setzt angesichts des russischen Angriffskriegs in der benachbarten Ukraine auf massive Rekrutierungen: Wie das Ressort am Dienstag bekannt gab, will es bis Mitte Juli insgesamt 4159 Berufssoldaten rekrutieren – die einschlägigen Posten seien bereits ausgeschrieben worden. Nach Angaben der Medien handelt es sich dabei um eine der größten Rekrutierungskampagnen, die hierzulande in den letzten Jahrzehnten durchgezogen worden sind.