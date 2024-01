Verzögerungen an Freundschaftsbrücke

Bukarest (ADZ) - Die Dehnungsfugen der Freundschaftsbrücke zwischen Rumänien und Bulgarien bei Giurgiu werden in den nächsten Monaten von der bulgarischen Seite saniert, wobei der Verkehr nur einspurig verlaufen wird, kündigte das Auswärtige Amt (MAE) in einer Reisewarnung am Mittwoch an. Die Arbeiten sollen während des Tages ablaufen und voraussichtlich bis Ende März andauern. MAE warnt vor Verzögerungen bei der Ein- und Ausreise am Grenzübergang und verweist auf die Einhaltung der aufgestellten Verkehrsmarkierungen.