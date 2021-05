Vier Test-Veranstaltungen mit Covid-Monitoring

Bukarest (ADZ) – Im Rahmen des am Montag abgestimmten Regierungsbeschlusses zur Verlängerung des Alarmzustandes um 30 Tage, der am 13. Mai in Kraft tritt, ist unter anderem auch die Organisierung von Test-Veranstaltungen geregelt worden. Laut Pressemitteilung des Kulturministeriums werden vom 14. bis zum 16. Mai vier Test-Events in Innenräumen und im Freien stattfinden, die von der Bukarester Nationaloper und dem Nationaltheater sowie von der Nationaloper in Klausenburg/Cluj-Napoca veranstaltet werden. Daran dürfen gemäß Vorschlag des Kulturministeriums in Innenräumen nur geimpfte Personen und im Freien auch Leute teilnehmen, deren bestätigte Covid-19-Infektion 15 bis 90 Tage zurück liegt oder die einen maximal 72 Stunden alten negativen RT-PCR-Test bzw. einen ärztlich attestierten negativen Antigen-Schnelltests, nicht älter als 24 Stunden, vorlegen können. Die Teilnehmer werden anschließend 14 Tage lang im Hinblick auf eine mögliche Infektion mit SARS-CoV-2 überwacht.