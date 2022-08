Volkszählung abgeschlossen Ergebnis bis Ende 2023

Bukarest (ADZ) - Bis zum 31. Juli haben sich insgesamt 18,15 Millionen Rumänen zählen lassen oder selbst gezählt, das sind 95,4 Prozent der am 1. Dezember 2021 geschätzten Einwohnerzahl Rumäniens von 19,02 Millionen, teilte das Statistikinstitut (INS) am Montag mit. Der nächste Schritt sei die Auswertung der Vollständigkeit der Daten zu Personen, Haushalten, Wohnungen und Immobilien, wobei die ersten Ergebnisse im Dezember dieses Jahres veröffentlicht werden. Die kompletten und endgültigen Daten sollen erst Ende 2023 vorgestellt werden. In neun Kreisen (Vrancea, Bistritz, Botoșani, Călărași, Gorj, Neamț, Olt, Sălaj und Teleorman) haben sich mehr Personen zählen lassen als die von den Behörden geschätzte Einwohnerzahl. In Temesch, Bukarest und Jassy haben sich die wenigsten zählen lassen (unter 90 Prozent).



Das INS dankt der Bevölkerung für die hohe Teilnahmebereitschaft und unterstreicht, dass es die erste elektronische Volkszählung war - und die 13. in der Geschichte Rumäniens.