Wahlumfrage: PSD führt, PNL und AUR fast gleich

Bukarest (ADZ) - Derzeit würde die Mehrheit der Bevölkerung mit 31 Prozent für die sozialdemokratische PSD stimmen und 19 Prozent für die liberale PNL, während die ultranationalistische AUR von 18 Prozent der Wählerschaft bevorzugt würde, besagt die letzte CURS-Umfrage, die in der Zeitspanne vom 12. bis 22. September mit 1008 Teilnehmern durchgeführt wurde. Die Reformpartei USR würde bei 11 Prozent der Wählerstimmen stagnieren.



In Bezug auf den Einzug ins Parlament lautet die Prognose, dass die neue Partei SOS România der ehemaligen AUR-Senatorin Diana Șoșoacă die Fünf-Prozent-Hürde schaffen könnte. Der bislang üblicherweise im Parlament vertretene Ungarnverband UDMR sowie die Volkspartei PMP und die Humanistische Sozial-Liberale Partei PU-SL kämen auf nur vier Prozent der Wählerstimmen, so das Ergebnis der CURS-Umfrage. Zwei Prozent der Wähler würden für Pro România und weitere zwei Prozent für sonstige Parteien stimmen.