Warnung: Rumänen sollten Ukraine schnell verlassen

Bukarest (ADZ) – Rumänische Staatsangehörige sollten angesichts der angespannten Sicherheitslage in der Nähe der Ukraine und im Schwarzmeerraum von Reisen in dieses Land absehen. Das empfiehlt das Außenministerium in Bukarest auf seiner Internetseite auf nachdrückliche Weise. Wer sich bereits in der Ukraine aufhält, sollte in Betracht ziehen, das Land baldmöglichst zu verlassen, so die Warnung ferner. Das Außenministerium legt außerdem nahe, Reisen auf die Krimhalbinsel sowie in die Ostukraine, in die Gebiete Donezk und Lugansk, sowie in die Grenzgebiete zu Belarus und zur Russischen Föderation zu vermeiden.