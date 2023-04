Wartungszentrum für Militärgerät in Sathmar

Sathmar (ADZ) - Der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall baut in Sathmar/Satu Mare ein Wartungs- und Logistikzentrum für militärisches Gerät, welches an der ukrainischen Front eingesetzt wird, wie mehrere Medien berichten. In dem im Nordwesten Rumäniens nahe der ukrainischen Grenze gelegenen Servicezentrum sollen u. a. Panzerhaubitzen, Marder-Schützenpanzer, Fuchs-Transportpanzer, Militärlastwagen sowie Leopard-2- und Challenger-Panzer gewartet werden. Das geplante Zentrum soll noch in diesem Monat in Betrieb genommen werden.



Rheinmetall hatte bereits im Juni vergangenen Jahres ein vergleichbares Zentrum in Litauen eingerichtet, um die NATO-Fahrzeuge in den baltischen Staaten zu unterstützen. „Das Servicezentrum soll eine zentrale Rolle bei der Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft der in der Ukraine eingesetzten westlichen Kampfsysteme spielen und die Verfügbarkeit logistischer Unterstützung sicherstellen“, erklärte ein Unternehmenssprecher.