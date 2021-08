Weitere 142 Feuerwehrleute in Griechenland

Bukarest/Athen (ADZ) - 142 rumänische Feuerwehrleute befinden sich seit Samstag in Griechenland, um die griechische Feuerwehr im Kampf gegen die dort wütenden Waldbrände zu unterstützen. Am Sonntag wurden sie in der Region Attika nördlich von Athen eingesetzt, um drei Ortschaften zu schützen. Sie sind mit acht Speziallöschfahrzeugen für Waldbrände, vier Tanklöschfahrzeugen, einem Allrad-Nutzfahrzeug und einer Drohne ausgerüstet, mit deren Hilfe die Brandherde aus der Luft beobachtet werden, was schnelle taktische Entscheidungen erlaubt. Zuvor waren bereits 108 rumänische Feuerwehrleute für zehn Tage in Griechenland im Einsatz.