Weitere Einschränkungen in Bukarest

Bukarest (ADZ) – Verwaltungs- und Gesundheitsbehörden der Hauptstadt haben am Mittwoch coronabedingt weitere Einschränkungen beschlossen. So werden nach Angaben des Präfekten von Bukarest, Gheorghe Cojanu, Bars, Clubs, Discos, Casinos und Spielhöllen vorerst geschlossen, lediglich Wett- und Lotterie-Büros dürfen geöffnet bleiben. Des Weiteren gilt ab sofort im Umfeld (50 Meter) aller Schulen Mundschutz-Pflicht. Wie Präfekt Cojanu der Presse zudem sagte, sind „Abriegelungen einzelner Hauptstadtbezirke mit hohen Inzidenzwerten“ nicht auszuschließen. Bukarest hatte am Mittwoch erschreckende 514 Neuinfektionen verzeichnet.