Weitere Hamas-Geisel mit rumänischem Pass tot

Tel Aviv/Bukarest (ADZ) – Die Kunststudentin Inbar Haiman, die am 7. Oktober beim Großangriff der Terrorgruppe Hamas auf Israel bei einem Musikfestival verschleppt wurde, ist das vorerst letzte Opfer auf der Liste von Israelis mit rumänischer Staatsangehörigkeit, die im Krieg gegen die Hamas ums Leben kamen.



Die Nachricht über den Tod der unter ihrem Künstlernamen „Pink“ bekannten Haiman wurde inzwischen von der israelischen Botschaft in Bukarest und dem rumänischen Außenministerium bestätigt. Letztere Behörde teilte im Kontext auch mit, dass sich im Moment noch eine Person mit doppelter, rumänischer und israelischer Staatsbürgerschaft in Geiselgefangenschaft der Hamas befindet.



Erst letzte Woche hatten die israelischen Behörden die Ermordung des 41-jährigen Tal Haimi bestätigt. Der Reservist soll noch am 7. Oktober beim Angriff der Hamas im selben Kibbuz gefallen sein, den sein Großvater aus dem rumänischen Buzău nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet hatte. Die Behörden hatten zunächst angenommen, dass Haimi als Geisel festgehalten wird. Seine Frau Ella war im Oktober nach Rumänien gereist und hatte die Behörden ersucht, sich für die Befreiung der Geiseln zu engagieren.