Weitere humanitäre Hubs für die Ukraine

Tulcea (ADZ) – Premierminister Nicolae Ciucă hat am Dienstag auf einem Besuch bei dem Grenzübergang Isaccea, Kreis Tulcea, bekannt gegeben, dass die rumänischen Behörden in Abstimmung mit den EU-Verwaltungsorganen die Einrichtung weiterer zweier humanitärer Hubs für die Ukraine, neben jenem in Suceava, in der Gegend von Isaccea und Sighet in Betracht ziehen. Die Ausgaben der unterstützenden Nachbarländer der Ukraine können über bestimmte EU-Programme wie RESCUE rückerstattet werden, fügte der Premier hinzu.