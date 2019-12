Westrumänien: PSD-naher Bestechungsring aufgeflogen

Temeswar (ADZ) - Nachdem am Montag die Antikorruptions-Staatsanwaltschaft DNA mehrere Räume des Arader PSD-Kreisverbands durchsucht hat, wurden in der Nacht von Montag auf Dienstag der von der PSD eingesetzte Leiter des Temeswarer Straßenbauamtes Cristian Ispravnic sowie weitere sieben Verdächtige aus dem Umfeld westrumänischer PSD-Kreisverbände festgenommen. Die Strafverfolgungsbehörde soll festgestellt haben, dass es beim Autobahn-Grenzübergang Nadlak einen regelrechten Bestechungsring gegeben hat, der dazu diente, Gelder für die Arader PSD zu besorgen. Mehrere Spediteure sollen sich falsche Frachtgewicht-Angaben in den Frachtbriefen erkauft haben, sodass ihre Lkws deutlich mehr Gewicht transportieren konnten als auf rumänischen Straßen zugelassen ist. Ein Teil der Gelder soll über die Arader PSD-Abgeordneten Dorel Căprar und Florin Tripa sowie über PSD-Senator Ioan Chisăliță (Karasch-Severin) in die Kassen der Partei geflossen sein. Alle drei Parlamentarier werden als Verdächtige geführt, doch ihre parlamentarische Immunität bewahrte sie vor der Festnahme.



Festgenommen wurden der Ehemann einer ehemaligen Arader Präfektin, ein Ex-Beamter der Arader Präfektur, eine ehemalige Arader Generalschulinspektorin sowie der in Temeswar umstrittene Straßenbauamtsleiter Ispravnic und weitere Personen. Ispravnic ist gleichzeitig PSD-Mitglied des Arader Kreisrates und soll den ebenfalls festgenommenen Mircea Lucaciu innerhalb des Straßenbauamtes befördert haben, obwohl dieser für die Bildung einer kriminellen Vereinigung und für Menschenhandel vorbestraft war. Nun sollen die Festgenommenen dem Haftrichter vorgeführt werden, die DNA fordert Vorbeugehaft. Ermittelt wird weiterhin wegen Bestechlichkeit und Vorteilsannahme.