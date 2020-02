Widerstand im Westen des Landes gegen PSD-Führung

Bukarest (ADZ) - Am Freitag ist Dorel Căprar mit 75 von 80 Stimmen zum Vorsitzenden der Parteifiliale Arad wiedergewählt worden. Er war der einzige Kandidat, da sein Konkurrent Mihai Fifor den Aufschub der Sitzung gefordert hatte – ebenso wie der Parteivorsitzende Marcel Ciolacu: Da die DNA gegen Căprar ermittelt, müsse zunächst interimistisch ein Vorsitzender eingesetzt werden.



Die Teilnehmer der außerordentlichen Sitzung in Arad widersetzten sich dem und verabschiedeten zusätzlich eine Resolution, in der sie fordern, dass die PSD in Zukunft von einem Kandidaten aus dem Westen des Landes geführt werden müsse – sie bestehen auf Sorin Grindeanu, Vasile Dâncu oder Radu Moldovan.

Im Gegenzug hatte Gabriela Firea am Sonntag bei einer außerordentlichen Sitzung der Parteifiliale Bukarest Ciolacu deren Unterstützung zugesichert, sofern er – der momentan interimistisch amtiert – zur Wahl antrete. Sie empfahl ihm, dafür einen Parteitag für Ende Februar einzuberufen; andere Stimmen in der Partei fordern, diesen erst nach Abschluss aller Wahlen abzuhalten. Ciolacu erklärte, das Datum sowie seine mögliche Kandidatur diese Woche festzulegen.