Wissenschaftlicher Rat für KI-Nutzung gegründet

Bukarest (ADZ) – Seit Mittwoch verfügt Rumänien über einen wissenschaftlichen und ethischen Rat für den Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI), der dem Forschungs-, Innovations- und Digitalisierungsministerium (MCID) unterstellt ist, teilte dieses in einer Presseerklärung mit. Ein Drittel der 28 Ratsmitglieder wirken an bekannten Universitäten im Ausland, etwa Stanford, Berkeley oder Cambridge, die übrigen an rumänischen Universitäten, in Behörden oder der Privatwirtschaft und verfügen über unterschiedliche Erfahrungen im Bereich Forschung und Entwicklung, Einführung und Auswirkungen von KI-Technologien weltweit, erklärte Ressortminister Sebastian Burduja (PNL). Der Rat soll sichere und ethische Bedingungen für die Nutzung von KI gewährleisten, die Entscheidungsträger mit Vorschlägen und Empfehlungen zwecks Einhaltung der Grundrechte und der Datensicherheit beraten und mit den anderen Strukturen des rumänischen KI-Ausschusses zusammenarbeiten.