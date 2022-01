Zehntausender-Marke Neuinfektionen wieder gesprengt

Bukarest (ADZ) – Am Samstag wurde erstmals in der fünften Welle die Zehntausender-Marke bei den Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 gesprengt. Am Sonntag und Montag waren es wegen deutlich weniger Tests nur 7595 bzw. 8118 Neuinfektionen. Neben Bukarest mit einer Inzidenz von 5,67 sind 17 Kreise im roten Szenario, angeführt von Klausenburg (8,37), Temesch (6,24) und Suceava (6,13). Derzeit werden 4027 Infizierte in Krankenhäusern behandelt, 485 auf Intensivstationen. Am Wochenende wurden 57 Tote gemeldet, am Montag 17.