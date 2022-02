Zensus 2022: Auftakt für Bevölkerungs- und Gebäudezählung

Bukarest (ADZ) – Mit pandemiebedingter einjähriger Verspätung hat hierzulande am Dienstag der Zensus 2022 begonnen, mit dem Rumänien sich an der alle zehn Jahre steigenden EU-Zensusrunde beteiligt. Der Zensus 2022 läuft bis zum 17. Juli; er umfasst sowohl eine Bevölkerungs- als auch eine Gebäude- und Wohnungszählung. Nach Angaben des Nationalen Statistikamts wird die landesweit größte statistische Erhebung erstmals ausschließlich digital durchgeführt – absolutes Novum ist dabei der Online-Meldeweg, der den Bürgern erstmals die Möglichkeit bietet, ihre Daten per Ausfüllen eines Online-Fragebogens selbst zu melden.



Der Zensus 2022 steigt etappiert: Zwischen dem 1. Februar und dem 13. März erfolgen zunächst die erforderlichen Datenübermittlungen durch die registerführenden Behörden, zwischen dem 14. März und 15. Mai können die Bürger sodann ihre Daten verschlüsselt und sicher online melden, während in der letzten Etappe bzw. im Zeitraum 16. Mai bis 17. Juli alle Bürger befragt werden sollen, die die persönliche Vorsprache eines Interviewers vorziehen.



Der Online-Meldeweg setzt eine Voranmeldung unter www.recensamantromania.ro voraus, anschließend erhält der Auskunftspflichtige per E-Mail einen Link zu seinem digitalen Fragebogen. Wie das Statistikamt versichert, setzt das Ausfüllen des Fragebogens, der in insgesamt zehn Sprachen zur Verfügung steht, einen relativ geringen Zeitaufwand voraus. Sämtlichen berufstätigen Auskunftspflichtigen, die ihre Daten online erfasst haben, steht laut einem Eilerlass der Regierung aus dem Jahr 2020 ein arbeitsfreier Tag zu.



Erste vorläufige Ergebnisse stehen nach Angaben des Landestatistikamts im Dezember laufenden Jahres an, die Endergebnisse erst Dezember 2023, nach Bearbeitung sämtlicher Daten.