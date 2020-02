Zeugnisse aus EU gebührenfrei anerkannt

Bukarest (ADZ) - Für in der EU und der Schweiz Studierende ist es ab sofort einfacher, die Anerkennung der Abschlussdiplome in Rumänien zu erhalten, denn die Gebühr für das Verfahren zur Gleichstellung mit einheimischen Zeugnissen ist ab sofort abgeschafft worden. Monica Anisie, die Interims-Bildungsministerin, hatte am vergangenen Freitag diesbezüglich eine Änderung in Auftrag gegeben. „Ich möchte auswärts Studierende dabei unterstützen, im Land Arbeit zu finden oder weiterzustudieren“, so Anisie.