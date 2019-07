Bukarest (ADZ) - Staatschef Klaus Johannis hat am Montag das neue, unter Federführung von Ex-Arbeitsministerin Olguța Vasilescu (PSD) erarbeitete Rentengesetz unterzeichnet, das eine schrittweise Anhebung des Rentenpunktes,... [mehr]

Bukarest (ADZ) - Die Regierung Dăncilă hat am Dienstag die beiden bisher unter Verschluss gehaltenen Berichte der Staatengruppe des Europarates gegen Korruption (GRECO) zur Lage der rumänischen Justiz und... [mehr]

Mercedes Echerer wurde 1963 in Linz geboren. Ein einziges Wort vor ihrem Namen würde Klarheit schaffen: Österreicherin. Doch hält ihre Homepage einen zwölf Seiten langen Lebenslauf parat, der mit aller Einfachheit aufräumt.... [mehr]

Hermannstadt – Hartmut Koschyk, von 2014 bis 2017 Beauftragter der deutschen Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, wurde am Sonntag von Dr. Paul-Jürgen Porr mit der Goldenen Ehrennadel des... [mehr]

Scheidender Kulturmanager erhebt schwere Vorwürfe

Mittwoch, 10. Juli 2019

Temeswar (ADZ) – Der scheidende künstlerische Leiter des Temeswarer Kulturhauptstadt-Vereins, Chris Torch, dessen Vertrag am Montag ausgelaufen ist, hat in einem offenen Brief schwere Vorwürfe gegen die Stadtverwaltung und... [mehr]